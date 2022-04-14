Tokenomics de Hyperlauncher (LAUNCH)
Informations sur Hyperlauncher (LAUNCH)
Hyperlauncher is an App Attention Arena - Where Apps Compete, Creators Influence, and You Bet on the Best.
Built by Grail — shipped faster than any dev team.
Hyperlauncher is an app attention arena, powered by Grail.computer—an in-browser workspace where solo builders use AI agents to plan, build, and ship full-stack apps.
Dream it. Describe it. Deploy it. Grail takes your idea and builds apps or completes any tasks for you, autonomously - faster than any dev team or person ever could.
Launch and showcase your apps built on Grail. Get traction through a crypto-native game designed to reward virality.
Apps compete for attention. Speculators bet on momentum. Social signals drive outcomes. LAUNCH fuels the game. The crowd decides who breaks through.
Tokenomics et analyse de prix de Hyperlauncher (LAUNCH)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Hyperlauncher (LAUNCH), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Hyperlauncher (LAUNCH) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Hyperlauncher (LAUNCH) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens LAUNCH qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens LAUNCH pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
