Informations sur le prix de Hypertrics (HYTR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.0000635 $ 0.0000635 $ 0.0000635 Bas 24 h $ 0.00006753 $ 0.00006753 $ 0.00006753 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.0000635$ 0.0000635 $ 0.0000635 Haut 24 h $ 0.00006753$ 0.00006753 $ 0.00006753 Sommet historique $ 0.00006753$ 0.00006753 $ 0.00006753 Prix le plus bas $ 0.0000635$ 0.0000635 $ 0.0000635 Variation du prix (1 h) +1.36% Changement de prix (1J) -1.13% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Hypertrics (HYTR) est de $0.00006465. Au cours des dernières 24 heures, HYTR a évolué entre un minimum de $ 0.0000635 et un maximum de $ 0.00006753, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HYTR est $ 0.00006753, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0000635.

En termes de performance à court terme, HYTR a évolué de +1.36% au cours de la dernière heure, -1.13% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Hypertrics (HYTR)

Capitalisation boursière $ 51.64K$ 51.64K $ 51.64K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 51.64K$ 51.64K $ 51.64K Offre en circulation 798.82M 798.82M 798.82M Offre totale 798,816,658.0 798,816,658.0 798,816,658.0

La capitalisation boursière actuelle de Hypertrics est de $ 51.64K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HYTR est de 798.82M, avec une offre totale de 798816658.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 51.64K.