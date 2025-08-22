Informations sur le prix de Hypr (HYPR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.0073675 $ 0.0073675 $ 0.0073675 Bas 24 h $ 0.00874279 $ 0.00874279 $ 0.00874279 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.0073675$ 0.0073675 $ 0.0073675 Haut 24 h $ 0.00874279$ 0.00874279 $ 0.00874279 Sommet historique $ 0.00874279$ 0.00874279 $ 0.00874279 Prix le plus bas $ 0.00638275$ 0.00638275 $ 0.00638275 Variation du prix (1 h) +2.53% Changement de prix (1J) +0.72% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Hypr (HYPR) est de $0.00842384. Au cours des dernières 24 heures, HYPR a évolué entre un minimum de $ 0.0073675 et un maximum de $ 0.00874279, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HYPR est $ 0.00874279, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00638275.

En termes de performance à court terme, HYPR a évolué de +2.53% au cours de la dernière heure, +0.72% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Hypr (HYPR)

Capitalisation boursière $ 7.58M$ 7.58M $ 7.58M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 8.42M$ 8.42M $ 8.42M Offre en circulation 900.00M 900.00M 900.00M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Hypr est de $ 7.58M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HYPR est de 900.00M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 8.42M.