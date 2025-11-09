Prix de HypurrStrategy aujourd'hui

Le prix de HypurrStrategy (HYPSTR) en direct est actuellement de $ 0.00030192, avec une variation de 7.99 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de HYPSTR en USD est de $ 0.00030192 par HYPSTR.

HypurrStrategy se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 269,568 et une offre en circulation de 892.85M HYPSTR. Au cours des dernières 24 heures, HYPSTR a été échangé entre $ 0.00029959 (plus bas) et $ 0.00033682 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.01328556, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.0002389.

En termes de performance à court terme, HYPSTR a varié de -0.35% au cours de la dernière heure et de -50.20% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour HypurrStrategy (HYPSTR)

Capitalisation boursière $ 269.57K$ 269.57K $ 269.57K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 269.57K$ 269.57K $ 269.57K Offre en circulation 892.85M 892.85M 892.85M Offre totale 892,847,198.64893 892,847,198.64893 892,847,198.64893

La capitalisation boursière actuelle de HypurrStrategy est de $ 269.57K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HYPSTR est de 892.85M, avec une offre totale de 892847198.64893. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 269.57K.