Tokenomics de i dont know (IDK)
Informations sur i dont know (IDK)
IDK is a one-of-a-kind meme project on the Solana blockchain, embracing the unpredictable and whimsical nature of the crypto world. With a straightforward philosophy of "just buy this shit and trust the process. or don’t. idk.," IDK invites users to join the fun and explore the possibilities of meme-based crypto assets.
Key Features:
Meme Tokens: IDK introduces a series of meme tokens on the Solana blockchain, each with its own unique characteristics, quirks, and personalities. From rare collectibles to hilarious parodies, IDK meme tokens offer a wide range of options for users to explore and engage with.
Solana Integration: Built on the Solana blockchain, IDK leverages the speed, scalability, and low transaction fees offered by Solana to provide users with a seamless and efficient trading experience. With Solana's cutting-edge technology, users can buy, sell, and trade IDK meme tokens with ease.
Community-driven Development: IDK thrives on community participation and engagement. The project encourages users to contribute ideas, memes, and feedback to shape the future direction of the project. Through community-driven development, IDK aims to create a vibrant and inclusive ecosystem for meme enthusiasts.
Limited Edition Drops: IDK periodically releases limited edition meme tokens through special drops and events. These exclusive tokens are highly sought after by collectors and often feature unique designs, collaborations, or references to popular memes and internet culture.
Memetic NFTs: In addition to meme tokens, IDK also offers memetic non-fungible tokens (NFTs) that capture iconic moments, images, and memes from the crypto world. These NFTs serve as digital collectibles and artifacts, commemorating the rich history and culture of the meme community.
Tokenomics et analyse de prix de i dont know (IDK)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de i dont know (IDK), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de i dont know (IDK) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de i dont know (IDK) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens IDK qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens IDK pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de IDK, explorez le prix en direct du token IDK !
Prévision du prix de IDK
Vous voulez savoir dans quelle direction IDK pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de IDK combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.