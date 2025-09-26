Informations sur le prix de iAero Protocol LIQ (LIQ) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.114128 $ 0.114128 $ 0.114128 Bas 24 h $ 0.114924 $ 0.114924 $ 0.114924 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.114128$ 0.114128 $ 0.114128 Haut 24 h $ 0.114924$ 0.114924 $ 0.114924 Sommet historique $ 0.114924$ 0.114924 $ 0.114924 Prix le plus bas $ 0.110627$ 0.110627 $ 0.110627 Variation du prix (1 h) -0.00% Changement de prix (1J) -0.60% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de iAero Protocol LIQ (LIQ) est de $0.114129. Au cours des dernières 24 heures, LIQ a évolué entre un minimum de $ 0.114128 et un maximum de $ 0.114924, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LIQ est $ 0.114924, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.110627.

En termes de performance à court terme, LIQ a évolué de -0.00% au cours de la dernière heure, -0.60% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour iAero Protocol LIQ (LIQ)

Capitalisation boursière $ 601.21K$ 601.21K $ 601.21K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.83M$ 2.83M $ 2.83M Offre en circulation 5.27M 5.27M 5.27M Offre totale 24,783,695.74047629 24,783,695.74047629 24,783,695.74047629

La capitalisation boursière actuelle de iAero Protocol LIQ est de $ 601.21K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LIQ est de 5.27M, avec une offre totale de 24783695.74047629. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.83M.