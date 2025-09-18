Qu'est-ce que Icopax ($IPAX)

ICOPAX is a decentralized trading platform built natively for Telegram. No KYC, no downloads, no unnecessary steps. Just fast, secure, and permissionless trading in the environment users already know. With ICOPAX, users can swap tokens directly inside Telegram, challenge others in 1v1 token battles to win $IPAX, and access perpetual futures with 0% fees when paying with IPAX. The platform also offers copy trading from top traders, competitive Battle Royale trading tournaments, and a task and referral system designed to reward user activity and growth. ICOPAX is built to make crypto trading simpler, more affordable, and fully in the hands of users. By combining DeFi principles with a lightweight Telegram-based interface, it removes the friction that often blocks adoption. Whether you’re a pro trader or just exploring the space, ICOPAX gives you the tools to trade confidently and effortlessly.

Ressource de Icopax ($IPAX) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de Icopax ($IPAX)

Comprendre la tokenomics de Icopax ($IPAX) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token $IPAX !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Icopax ($IPAX) Combien vaut Icopax ($IPAX) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de $IPAX en USD est de 0.02009883 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de $IPAX à USD ? $ 0.02009883 . Consultez le Le prix actuel de $IPAX en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Icopax ? La capitalisation boursière de $IPAX est de $ 6.03M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de $IPAX ? L'offre en circulation de $IPAX est de 300.00M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de $IPAX ? $IPAX a atteint un prix ATH de 0.054483 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de $IPAX ? $IPAX a vu un prix ATL de 0.00196323 USD . Quel est le volume de trading de $IPAX ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour $IPAX est de -- USD . Est-ce que $IPAX va augmenter cette année ? $IPAX pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de $IPAX pour une analyse plus approfondie.

