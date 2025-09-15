Qu'est-ce que Identified Flying Objects (IFO)

The IFOnetwork introduces a decentralized global network designed to create a single, verified, real-time map of the sky. By leveraging a global network of citizen-scientists, advanced AI analysis, and the immutability of the Ethereum blockchain, IFOnetwork aims to identify, track, and classify all objects in Earth's atmosphere and low orbit. The native ERC20 token, $IFO, is the economic engine of this ecosystem, incentivizing data contribution and fueling the long-term vision of a transparent and monetizable data marketplace. Our mission begins with cataloging the sky and expands to providing critical, verifiable data on a global scale, including the long-term goal of monitoring weapons systems to promote transparency and global security.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Identified Flying Objects (IFO) Combien vaut Identified Flying Objects (IFO) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de IFO en USD est de 0.00026689 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de IFO à USD ? $ 0.00026689 . Consultez le Le prix actuel de IFO en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Identified Flying Objects ? La capitalisation boursière de IFO est de $ 266.89K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de IFO ? L'offre en circulation de IFO est de 1.00B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de IFO ? IFO a atteint un prix ATH de 0.00032085 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de IFO ? IFO a vu un prix ATL de 0.00023695 USD . Quel est le volume de trading de IFO ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour IFO est de -- USD . Est-ce que IFO va augmenter cette année ? IFO pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de IFO pour une analyse plus approfondie.

