Prix de Identified Flying Objects (IFO)

Prix en temps réel : 1 IFO à USD

$0.00026687
-3.50%1D
Graphique du prix de Identified Flying Objects (IFO) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-15 09:54:11 (UTC+8)

Informations sur le prix de Identified Flying Objects (IFO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.00024734
Bas 24 h
$ 0.00029844
Haut 24 h

$ 0.00024734
$ 0.00029844
$ 0.00032085
$ 0.00023695
+2.78%

-3.48%

--

--

Le prix en temps réel de Identified Flying Objects (IFO) est de $0.00026689. Au cours des dernières 24 heures, IFO a évolué entre un minimum de $ 0.00024734 et un maximum de $ 0.00029844, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de IFO est $ 0.00032085, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00023695.

En termes de performance à court terme, IFO a évolué de +2.78% au cours de la dernière heure, -3.48% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Identified Flying Objects (IFO)

$ 266.89K
--
$ 266.89K
1.00B
1,000,000,000.0
La capitalisation boursière actuelle de Identified Flying Objects est de $ 266.89K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de IFO est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 266.89K.

Historique du prix de Identified Flying Objects (IFO) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Identified Flying Objects en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Identified Flying Objects en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Identified Flying Objects en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Identified Flying Objects en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0-3.48%
30 jours$ 0--
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que Identified Flying Objects (IFO)

The IFOnetwork introduces a decentralized global network designed to create a single, verified, real-time map of the sky. By leveraging a global network of citizen-scientists, advanced AI analysis, and the immutability of the Ethereum blockchain, IFOnetwork aims to identify, track, and classify all objects in Earth's atmosphere and low orbit. The native ERC20 token, $IFO, is the economic engine of this ecosystem, incentivizing data contribution and fueling the long-term vision of a transparent and monetizable data marketplace. Our mission begins with cataloging the sky and expands to providing critical, verifiable data on a global scale, including the long-term goal of monitoring weapons systems to promote transparency and global security.

Ressource de Identified Flying Objects (IFO)

Prévision de prix de Identified Flying Objects (USD)

Combien vaudra Identified Flying Objects (IFO) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Identified Flying Objects (IFO) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Identified Flying Objects.

Consultez la prévision de prix de Identified Flying Objects maintenant !

IFO en devises locales

Tokenomics de Identified Flying Objects (IFO)

Comprendre la tokenomics de Identified Flying Objects (IFO) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token IFO !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Identified Flying Objects (IFO)

Combien vaut Identified Flying Objects (IFO) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de IFO en USD est de 0.00026689 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de IFO à USD ?
Le prix actuel de IFO en USD est $ 0.00026689. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Identified Flying Objects ?
La capitalisation boursière de IFO est de $ 266.89K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de IFO ?
L'offre en circulation de IFO est de 1.00B USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de IFO ?
IFO a atteint un prix ATH de 0.00032085 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de IFO ?
IFO a vu un prix ATL de 0.00023695 USD.
Quel est le volume de trading de IFO ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour IFO est de -- USD.
Est-ce que IFO va augmenter cette année ?
IFO pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de IFO pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-15 09:54:11 (UTC+8)

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.