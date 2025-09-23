Informations sur le prix de Idle Network (IDLE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h $ 0.336595
Haut 24 h $ 0.454244
Sommet historique $ 0.45576
Prix le plus bas $ 0.336595
Variation du prix (1 h) -0.61%
Changement de prix (1J) -17.75%
Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Idle Network (IDLE) est de $0.370571. Au cours des dernières 24 heures, IDLE a évolué entre un minimum de $ 0.336595 et un maximum de $ 0.454244, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de IDLE est $ 0.45576, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.336595.

En termes de performance à court terme, IDLE a évolué de -0.61% au cours de la dernière heure, -17.75% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Idle Network (IDLE)

Capitalisation boursière $ 29.27M
Volume (24 h) --
Capitalisation boursière entièrement diluée $ 37.05M
Offre en circulation 79.00M
Offre totale 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Idle Network est de $ 29.27M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de IDLE est de 79.00M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 37.05M.