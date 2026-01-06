Prix de IdleMine aujourd'hui

Le prix de IdleMine (IDLE) en direct est actuellement de $ 0.00311263, avec une variation de 2.52 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de IDLE en USD est de $ 0.00311263 par IDLE.

IdleMine se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 14,948,775 et une offre en circulation de 4.80B IDLE. Au cours des dernières 24 heures, IDLE a été échangé entre $ 0.00299497 (plus bas) et $ 0.00313647 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00313647, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00143129.

En termes de performance à court terme, IDLE a varié de -0.05% au cours de la dernière heure et de +11.52% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour IdleMine (IDLE)

Capitalisation boursière $ 14.95M$ 14.95M $ 14.95M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 31.16M$ 31.16M $ 31.16M Offre en circulation 4.80B 4.80B 4.80B Offre totale 9,999,990,544.23569 9,999,990,544.23569 9,999,990,544.23569

La capitalisation boursière actuelle de IdleMine est de $ 14.95M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de IDLE est de 4.80B, avec une offre totale de 9999990544.23569. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 31.16M.