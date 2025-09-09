Informations sur le prix de Iggy The Iguana (IGGY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h $ 0.00064465
Haut 24 h $ 0.00077017
Sommet historique $ 0.00077017
Prix le plus bas $ 0.00064257
Variation du prix (1 h) -0.21%
Changement de prix (1J) -7.36%
Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Iggy The Iguana (IGGY) est de $0.00065502. Au cours des dernières 24 heures, IGGY a évolué entre un minimum de $ 0.00064465 et un maximum de $ 0.00077017, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de IGGY est $ 0.00077017, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00064257.

En termes de performance à court terme, IGGY a évolué de -0.21% au cours de la dernière heure, -7.36% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Iggy The Iguana (IGGY)

Capitalisation boursière $ 655.02K
Volume (24 h) --
Capitalisation boursière entièrement diluée $ 655.02K
Offre en circulation 1.00B
Offre totale 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Iggy The Iguana est de $ 655.02K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de IGGY est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 655.02K.