Informations sur le prix de Ikon (IKON) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00032565 $ 0.00032565 $ 0.00032565 Bas 24 h $ 0.00049203 $ 0.00049203 $ 0.00049203 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00032565$ 0.00032565 $ 0.00032565 Haut 24 h $ 0.00049203$ 0.00049203 $ 0.00049203 Sommet historique $ 0.00049203$ 0.00049203 $ 0.00049203 Prix le plus bas $ 0.00032565$ 0.00032565 $ 0.00032565 Variation du prix (1 h) -10.72% Changement de prix (1J) -13.77% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Ikon (IKON) est de $0.00039847. Au cours des dernières 24 heures, IKON a évolué entre un minimum de $ 0.00032565 et un maximum de $ 0.00049203, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de IKON est $ 0.00049203, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00032565.

En termes de performance à court terme, IKON a évolué de -10.72% au cours de la dernière heure, -13.77% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Ikon (IKON)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 398.47K$ 398.47K $ 398.47K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Ikon est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de IKON est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 398.47K.