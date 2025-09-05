En savoir plus sur IMAGE

Logo de Imagen Network

Prix de Imagen Network (IMAGE)

Non listé

Prix en temps réel : 1 IMAGE à USD

$0.00614824
$0.00614824
-2.40%1D
mexc
USD
Graphique du prix de Imagen Network (IMAGE) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-05 11:12:27 (UTC+8)

Informations sur le prix de Imagen Network (IMAGE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.00614659
$ 0.00614659
Bas 24 h
$ 0.00640235
$ 0.00640235
Haut 24 h

$ 0.00614659
$ 0.00614659

$ 0.00640235
$ 0.00640235

$ 0.03800209
$ 0.03800209

$ 0.00103394
$ 0.00103394

-1.87%

-1.94%

-5.28%

-5.28%

Le prix en temps réel de Imagen Network (IMAGE) est de $0.00614837. Au cours des dernières 24 heures, IMAGE a évolué entre un minimum de $ 0.00614659 et un maximum de $ 0.00640235, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de IMAGE est $ 0.03800209, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00103394.

En termes de performance à court terme, IMAGE a évolué de -1.87% au cours de la dernière heure, -1.94% sur 24 heures et de -5.28% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Imagen Network (IMAGE)

$ 31.37M
$ 31.37M

--
--

$ 31.37M
$ 31.37M

5.00B
5.00B

5,000,000,000.0
5,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Imagen Network est de $ 31.37M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de IMAGE est de 5.00B, avec une offre totale de 5000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 31.37M.

Historique du prix de Imagen Network (IMAGE) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Imagen Network en USD était de $ -0.000121769890091081.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Imagen Network en USD était de $ -0.0014972608.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Imagen Network en USD était de $ -0.0021497585.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Imagen Network en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.000121769890091081-1.94%
30 jours$ -0.0014972608-24.35%
60 jours$ -0.0021497585-34.96%
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que Imagen Network (IMAGE)

Imagen Network is a decentralized social platform that merges advanced AI with Web3 technologies to redefine image creation and sharing. It utilizes models like DALL-E and Stable Diffusion to enable users to generate and customize images through a user-friendly interface. The platform operates on multiple blockchains, including BNB Chain, Solana, and Ethereum, using its native $IMAGE token for transactions, premium features, and governance. With a focus on community engagement and continuous development, Imagen Network aims to lead in AI-driven visual content within the decentralized web.

Combien vaut Imagen Network (IMAGE) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de IMAGE en USD est de 0.00614837 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de IMAGE à USD ?
Le prix actuel de IMAGE en USD est $ 0.00614837. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Imagen Network ?
La capitalisation boursière de IMAGE est de $ 31.37M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de IMAGE ?
L'offre en circulation de IMAGE est de 5.00B USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de IMAGE ?
IMAGE a atteint un prix ATH de 0.03800209 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de IMAGE ?
IMAGE a vu un prix ATL de 0.00103394 USD.
Quel est le volume de trading de IMAGE ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour IMAGE est de -- USD.
Est-ce que IMAGE va augmenter cette année ?
IMAGE pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de IMAGE pour une analyse plus approfondie.
Mises à jour importantes de l'industrie sur Imagen Network (IMAGE)

Temps (UTC+8)TypeInformation
09-04 17:54:00Mises à jour de l'industrie
Classement des flux entrants/sortants de capitaux au comptant sur 24h : Sortie nette de 32,2 millions $ pour WLFI, entrée nette de 16,78 millions $ pour XRP
09-04 13:57:00Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF Bitcoin spot américains ont enregistré des entrées nettes de 300,5 millions de dollars, tandis que les ETF Ethereum spot ont connu des sorties nettes de 38,2 millions de dollars
09-04 10:38:00Mises à jour de l'industrie
Les réserves des plateformes d'échange ETH atteignent leur plus bas niveau en 3 ans, avec des retraits accélérés au cours des 3 derniers mois
09-03 18:16:00Données on-chain
Les Volumes de Trading des CEX et DEX de Crypto en Août Atteignent Leurs Plus Hauts Niveaux Depuis Janvier
09-03 13:43:00Mises à jour de l'industrie
Le taux SOL/ETH augmente à 0,04845, Variation (%) en 24h 5,25%
09-03 08:42:00Mises à jour de l'industrie
La tendance des débit d'Ethereum se poursuit, avec un transfert net sortant de 10 600 ETH des CEXs au cours des dernières 24 heures

