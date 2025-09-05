Informations sur le prix de Imagen Network (IMAGE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00614659 $ 0.00614659 $ 0.00614659 Bas 24 h $ 0.00640235 $ 0.00640235 $ 0.00640235 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00614659$ 0.00614659 $ 0.00614659 Haut 24 h $ 0.00640235$ 0.00640235 $ 0.00640235 Sommet historique $ 0.03800209$ 0.03800209 $ 0.03800209 Prix le plus bas $ 0.00103394$ 0.00103394 $ 0.00103394 Variation du prix (1 h) -1.87% Changement de prix (1J) -1.94% Variation du prix (7 j) -5.28% Variation du prix (7 j) -5.28%

Le prix en temps réel de Imagen Network (IMAGE) est de $0.00614837. Au cours des dernières 24 heures, IMAGE a évolué entre un minimum de $ 0.00614659 et un maximum de $ 0.00640235, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de IMAGE est $ 0.03800209, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00103394.

En termes de performance à court terme, IMAGE a évolué de -1.87% au cours de la dernière heure, -1.94% sur 24 heures et de -5.28% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Imagen Network (IMAGE)

Capitalisation boursière $ 31.37M$ 31.37M $ 31.37M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 31.37M$ 31.37M $ 31.37M Offre en circulation 5.00B 5.00B 5.00B Offre totale 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Imagen Network est de $ 31.37M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de IMAGE est de 5.00B, avec une offre totale de 5000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 31.37M.