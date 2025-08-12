Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de ICC en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de ICC.

Le prix de Indian Call Center (ICC) est actuellement de 0.00003165 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de ICC en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Indian Call Center (ICC) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Indian Call Center en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Indian Call Center en USD était de $ +0.0000024034.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Indian Call Center en USD était de $ +0.0000075029.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Indian Call Center en USD était de $ -0.00000052335777459789.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 -5.81% 30 jours $ +0.0000024034 +7.59% 60 jours $ +0.0000075029 +23.71% 90 jours $ -0.00000052335777459789 -1.62%

Analyse de prix de Indian Call Center (ICC)

Découvrez la dernière analyse de prix de Indian Call Center : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00003163$ 0.00003163 $ 0.00003163 Haut 24 h $ 0.0000336$ 0.0000336 $ 0.0000336 Sommet historique $ 0.00508764$ 0.00508764 $ 0.00508764 Variation du prix (1 h) -0.64% Changement de prix (1J) -5.81% Variation du prix (7 j) +3.64%

Informations de marché pour Indian Call Center (ICC)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :