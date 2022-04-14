Découvrez les informations clés sur InfluenceHer (INFLU), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur InfluenceHer (INFLU)

The creator economy is evolving, and InfluenceHer is at the forefront of this transformation. We are building a Web3-powered ecosystem that merges the proven profitability of OnlyFans management with cutting-edge blockchain technology. Our mission is to empower creators, offer passive income opportunities to investors, and redefine what’s possible in digital content monetization.

Transparency: Daily earnings via Telegram bot.

Sustainability: A token economy backed by creator revenue.

Utility-First: $INFLU is designed to reward stakeholders based on platform performance.

Community-Driven: We offer opportunities for both investors and newcomers to participate in the creator economy.

Site officiel : https://www.influenceher.app/ Livre blanc : https://influenceher.gitbook.io/docs