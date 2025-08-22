Informations sur le prix de infraX (INFRA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 2.46 $ 2.46 $ 2.46 Bas 24 h $ 2.81 $ 2.81 $ 2.81 Haut 24 h Bas 24 h $ 2.46$ 2.46 $ 2.46 Haut 24 h $ 2.81$ 2.81 $ 2.81 Sommet historique $ 45.71$ 45.71 $ 45.71 Prix le plus bas $ 0.895494$ 0.895494 $ 0.895494 Variation du prix (1 h) +1.00% Changement de prix (1J) -9.07% Variation du prix (7 j) -27.77% Variation du prix (7 j) -27.77%

Le prix en temps réel de infraX (INFRA) est de $2.52. Au cours des dernières 24 heures, INFRA a évolué entre un minimum de $ 2.46 et un maximum de $ 2.81, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de INFRA est $ 45.71, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.895494.

En termes de performance à court terme, INFRA a évolué de +1.00% au cours de la dernière heure, -9.07% sur 24 heures et de -27.77% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour infraX (INFRA)

Capitalisation boursière $ 2.52M$ 2.52M $ 2.52M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.52M$ 2.52M $ 2.52M Offre en circulation 1.00M 1.00M 1.00M Offre totale 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de infraX est de $ 2.52M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de INFRA est de 1.00M, avec une offre totale de 1000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.52M.