Découvrez les informations clés sur INVEST TO EARN (INVEST), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Tokenomics de INVEST TO EARN (INVEST)

Informations sur INVEST TO EARN (INVEST)

$INVEST

No Gimmicks. Just Pure Rewards.

$INVEST is the first token that directly rewards you based on how much you hold. The bigger your bag, the bigger your gains.

5% buy tax, 5% sell tax and 5% transfer tax – and 100% of it gets redistributed back to holders in $SOL.

That means every transaction grows your bag. It’s not just a token – it’s a rewards machine. Just Invest, Hold and Earn.

Site officiel : https://invest2earnsol.xyz/