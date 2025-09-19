Informations sur le prix de Itty Bitty (ITTY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00025776 $ 0.00025776 $ 0.00025776 Bas 24 h $ 0.00039545 $ 0.00039545 $ 0.00039545 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00025776$ 0.00025776 $ 0.00025776 Haut 24 h $ 0.00039545$ 0.00039545 $ 0.00039545 Sommet historique $ 0.00039545$ 0.00039545 $ 0.00039545 Prix le plus bas $ 0.0002239$ 0.0002239 $ 0.0002239 Variation du prix (1 h) +2.67% Changement de prix (1J) +16.34% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Itty Bitty (ITTY) est de $0.00038599. Au cours des dernières 24 heures, ITTY a évolué entre un minimum de $ 0.00025776 et un maximum de $ 0.00039545, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ITTY est $ 0.00039545, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0002239.

En termes de performance à court terme, ITTY a évolué de +2.67% au cours de la dernière heure, +16.34% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Itty Bitty (ITTY)

Capitalisation boursière $ 385.97K$ 385.97K $ 385.97K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 385.97K$ 385.97K $ 385.97K Offre en circulation 999.94M 999.94M 999.94M Offre totale 999,941,863.060752 999,941,863.060752 999,941,863.060752

La capitalisation boursière actuelle de Itty Bitty est de $ 385.97K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ITTY est de 999.94M, avec une offre totale de 999941863.060752. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 385.97K.