Informations sur le prix de Janitor (JANITOR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00142582 $ 0.00142582 $ 0.00142582 Bas 24 h $ 0.00161914 $ 0.00161914 $ 0.00161914 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00142582$ 0.00142582 $ 0.00142582 Haut 24 h $ 0.00161914$ 0.00161914 $ 0.00161914 Sommet historique $ 0.01646713$ 0.01646713 $ 0.01646713 Prix le plus bas $ 0.00123741$ 0.00123741 $ 0.00123741 Variation du prix (1 h) +4.95% Changement de prix (1J) +10.60% Variation du prix (7 j) +8.50% Variation du prix (7 j) +8.50%

Le prix en temps réel de Janitor (JANITOR) est de $0.001577. Au cours des dernières 24 heures, JANITOR a évolué entre un minimum de $ 0.00142582 et un maximum de $ 0.00161914, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de JANITOR est $ 0.01646713, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00123741.

En termes de performance à court terme, JANITOR a évolué de +4.95% au cours de la dernière heure, +10.60% sur 24 heures et de +8.50% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Janitor (JANITOR)

Capitalisation boursière $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M Offre en circulation 900.00M 900.00M 900.00M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Janitor est de $ 1.40M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de JANITOR est de 900.00M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.56M.