Informations sur le prix de Javlis (JAVLIS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00040657 $ 0.00040657 $ 0.00040657 Bas 24 h $ 0.00133477 $ 0.00133477 $ 0.00133477 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00040657$ 0.00040657 $ 0.00040657 Haut 24 h $ 0.00133477$ 0.00133477 $ 0.00133477 Sommet historique $ 0.00133477$ 0.00133477 $ 0.00133477 Prix le plus bas $ 0.00040657$ 0.00040657 $ 0.00040657 Variation du prix (1 h) +12.14% Changement de prix (1J) +133.22% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Javlis (JAVLIS) est de $0.00122101. Au cours des dernières 24 heures, JAVLIS a évolué entre un minimum de $ 0.00040657 et un maximum de $ 0.00133477, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de JAVLIS est $ 0.00133477, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00040657.

En termes de performance à court terme, JAVLIS a évolué de +12.14% au cours de la dernière heure, +133.22% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Javlis (JAVLIS)

Capitalisation boursière $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Offre en circulation 906.12M 906.12M 906.12M Offre totale 906,120,588.0800935 906,120,588.0800935 906,120,588.0800935

La capitalisation boursière actuelle de Javlis est de $ 1.11M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de JAVLIS est de 906.12M, avec une offre totale de 906120588.0800935. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.11M.