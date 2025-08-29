Informations sur le prix de Jeeteroo (JEET) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00062651 Haut 24 h $ 0.00071047 Sommet historique $ 0.00071047 Prix le plus bas $ 0.00053008 Variation du prix (1 h) -0.70% Changement de prix (1J) -4.60% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Jeeteroo (JEET) est de $0.00063256. Au cours des dernières 24 heures, JEET a évolué entre un minimum de $ 0.00062651 et un maximum de $ 0.00071047, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de JEET est $ 0.00071047, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00053008.

En termes de performance à court terme, JEET a évolué de -0.70% au cours de la dernière heure, -4.60% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Jeeteroo (JEET)

Capitalisation boursière $ 191.85K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 632.19K Offre en circulation 303.28M Offre totale 999,390,795.0

La capitalisation boursière actuelle de Jeeteroo est de $ 191.85K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de JEET est de 303.28M, avec une offre totale de 999390795.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 632.19K.