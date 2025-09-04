Prix de JELLY TIME (JELLY)
-8.59%
-15.25%
--
--
Le prix en temps réel de JELLY TIME (JELLY) est de $0.00074138. Au cours des dernières 24 heures, JELLY a évolué entre un minimum de $ 0.00070733 et un maximum de $ 0.00110171, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de JELLY est $ 0.0015406, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00052662.
En termes de performance à court terme, JELLY a évolué de -8.59% au cours de la dernière heure, -15.25% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.
La capitalisation boursière actuelle de JELLY TIME est de $ 757.80K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de JELLY est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 757.80K.
Aujourd'hui, la variation du prix de JELLY TIME en USD était de $ -0.000133428413721135.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de JELLY TIME en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de JELLY TIME en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de JELLY TIME en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ -0.000133428413721135
|-15.25%
|30 jours
|$ 0
|--
|60 jours
|$ 0
|--
|90 jours
|$ 0
|--
Peanut Butter Jelly Time ($JELLY) is a community-driven cryptocurrency project inspired by one of the earliest and most recognizable internet memes. The origin of the meme dates back to 2001, when a short Flash animation of a cartoon banana dancing to the 1996 song “Peanut Butter Jelly Time” by The Buckwheat Boyz began circulating online. Initially shared on personal websites and niche communities, it gained massive popularity on early internet platforms such as eBaum’s World, Newgrounds, AlbinoBlacksheep, and YTMND. The looping animation, combined with the repetitive and absurd lyrics, made it a defining example of early internet humor and one of the first memes to achieve widespread recognition. The $JELLY project is designed around collective ownership, community governance, and cultural preservation. By leveraging the meme’s high recognizability and nostalgic appeal, $JELLY aims to unite participants who share an appreciation for internet history and meme culture. The project operates as a decentralized, community-led initiative, with token holders empowered to influence project direction, creative output, and collaborations. $JELLY is more than a token; it is a cultural artifact on-chain. Its design incorporates the ethos of Web3—permissionless participation, transparent governance, and open creative collaboration—while maintaining the playful spirit of the original meme. The token serves as a medium for digital collectibles, meme-based media initiatives, and cross-community partnerships. Future development plans include the integration of $JELLY into meme-related content, online events, NFT collections, and collaborative marketing campaigns with other crypto projects. The cultural footprint of Peanut Butter Jelly Time extends beyond internet forums and Flash animation websites. The meme has appeared in mainstream media, most notably in the Family Guy episode “The Courtship of Stewie’s Father” (Season 4, Episode 16, aired November 20, 2005), where the character Brian dresses as the banana to cheer up Peter. The meme was also popular during the MySpace era, often embedded in user profiles and blog posts, further cementing its role in early social media culture. Its enduring appeal lies in its simplicity, absurdity, and the shared nostalgia it evokes for those who experienced the early days of the internet. The project’s roadmap emphasizes sustainable growth and active community involvement. Key goals include: Encouraging creative contributions from the community in the form of artwork, videos, and memes. Hosting community-driven contests, events, and social media campaigns to maintain engagement. Preserving and documenting internet culture through archival efforts and educational content. $JELLY operates on the principle that strong communities drive lasting value. By grounding the project in a cultural phenomenon that has already demonstrated global reach, the team aims to create a space where humor, history, and blockchain innovation intersect.
MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !
Combien vaudra JELLY TIME (JELLY) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs JELLY TIME (JELLY) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour JELLY TIME.
Consultez la prévision de prix de JELLY TIME maintenant !
Comprendre la tokenomics de JELLY TIME (JELLY) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token JELLY !
|Temps (UTC+8)
|Type
|Information
|09-03 18:16:00
|Données on-chain
Les Volumes de Trading des CEX et DEX de Crypto en Août Atteignent Leurs Plus Hauts Niveaux Depuis Janvier
|09-03 13:43:00
|Mises à jour de l'industrie
Le taux SOL/ETH augmente à 0,04845, Variation (%) en 24h 5,25%
|09-03 08:42:00
|Mises à jour de l'industrie
La tendance des débit d'Ethereum se poursuit, avec un transfert net sortant de 10 600 ETH des CEXs au cours des dernières 24 heures
|09-03 07:05:00
|Mises à jour de l'industrie
Le Staking Ethereum Crée la Plus Longue File d'Attente Depuis Septembre 2023, avec 832 000 ETH en Attente d'Admission
|09-02 19:30:00
|Mises à jour de l'industrie
La TVL DeFi du réseau Linea atteint un All-time High (ATH), augmentant de 60,30% au cours de la semaine dernière
|09-01 20:12:00
|Mises à jour de l'industrie
Données : L'intérêt ouvert des Contrats à Terme WLFI Global dépasse 900 millions $
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.