Informations sur le prix de Joe Hat (HAT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 434.63 $ 434.63 $ 434.63 Bas 24 h $ 459.57 $ 459.57 $ 459.57 Haut 24 h Bas 24 h $ 434.63$ 434.63 $ 434.63 Haut 24 h $ 459.57$ 459.57 $ 459.57 Sommet historique $ 18,925.4$ 18,925.4 $ 18,925.4 Prix le plus bas $ 154.98$ 154.98 $ 154.98 Variation du prix (1 h) +4.78% Changement de prix (1J) +2.94% Variation du prix (7 j) -5.76% Variation du prix (7 j) -5.76%

Le prix en temps réel de Joe Hat (HAT) est de $458.53. Au cours des dernières 24 heures, HAT a évolué entre un minimum de $ 434.63 et un maximum de $ 459.57, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HAT est $ 18,925.4, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 154.98.

En termes de performance à court terme, HAT a évolué de +4.78% au cours de la dernière heure, +2.94% sur 24 heures et de -5.76% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Joe Hat (HAT)

Capitalisation boursière $ 67.54K$ 67.54K $ 67.54K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 67.54K$ 67.54K $ 67.54K Offre en circulation 147.00 147.00 147.00 Offre totale 147.0 147.0 147.0

La capitalisation boursière actuelle de Joe Hat est de $ 67.54K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HAT est de 147.00, avec une offre totale de 147.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 67.54K.