Qu'est-ce que Johnny Suede (SUEDE)

Enter Suede — the first-ever on-chain, music-generative AI integrated with blockchain technology. Suede is not just a project; it’s a revolution that seeks to address the industry’s deep-rooted issues while offering a futuristic solution for both artists and fans alike. By combining artificial intelligence with blockchain, Suede promises to transform how music is created, owned, and monetized. But how exactly does it do this? The Challenge: Unfair Music Industry Practices For decades, musicians have been at the mercy of large corporations — whether it’s record labels, streaming platforms, or rights management organizations. The reality for many artists, particularly independent creators, has been the same: unfair contracts, exploitative royalty systems, and a lack of transparency in how revenue is distributed. A prominent example is Mahalia, who struggles with financial stability due to a contract signed in her youth, relinquishing ownership of her music. Similarly, Taylor Swift famously had to re-record her entire discography after losing control of her own music rights. These stories aren’t isolated; they reflect a systemic issue that leaves artists without control over their creative outputs and revenue streams. Additionally, issues like hidden fees, sampled music without royalties, and industry middlemen contribute to a broken system. Even major creators like George Clinton often see their work sampled in popular music, without receiving the royalties they deserve. Suede aims to change all of this. Suede’s Disruptive Technology: Blockchain and AI At the core of Suede’s mission is its unique integration of blockchain and AI, offering a transparent, secure, and artist-friendly way to create, distribute, and profit from music.

Combien vaut Johnny Suede (SUEDE) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de SUEDE en USD est de 0.00573882 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quelle est la capitalisation boursière de Johnny Suede ? La capitalisation boursière de SUEDE est de $ 2.67M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de SUEDE ? L'offre en circulation de SUEDE est de 465.16M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de SUEDE ? SUEDE a atteint un prix ATH de 0.01862118 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de SUEDE ? SUEDE a vu un prix ATL de 0.00000998 USD .

