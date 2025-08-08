Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de JOKE en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de JOKE.

Le prix de JOKE (JOKE) est actuellement de 0.01111888 USD avec une capitalisation boursière de $ 5.56M USD. Le prix de JOKE en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de JOKE (JOKE) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de JOKE en USD était de $ +0.00025469.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de JOKE en USD était de $ 0.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de JOKE en USD était de $ 0.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de JOKE en USD était de $ 0.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ +0.00025469 +2.34% 30 jours $ 0 -- 60 jours $ 0 -- 90 jours $ 0 --

Analyse de prix de JOKE (JOKE)

Découvrez la dernière analyse de prix de JOKE : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.01068747$ 0.01068747 $ 0.01068747 Haut 24 h $ 0.01111889$ 0.01111889 $ 0.01111889 Sommet historique $ 0.01111889$ 0.01111889 $ 0.01111889 Variation du prix (1 h) +0.44% Changement de prix (1J) +2.34% Variation du prix (7 j) --

Informations de marché pour JOKE (JOKE)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :