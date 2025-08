Qu'est-ce que jungle bay memes (JBM)

Jungle Bay Memes ($JBM) is a community-owned token that emerged from a glitch in the Bankr bot — an accidental deployment triggered by a prompt intended to buy two meme tokens. Instead, the protocol spawned $JBM, seeded it with liquidity, and left the rest to fate. Rather than scrap it, the Jungle Bay artist collective adopted the token as the memetic lifeblood of their ecosystem — a symbol of creative chaos, cultural coordination, and on-chain serendipity. Born from error, embraced with intent, $JBM now powers a growing movement on Base where memes aren’t just content — they’re currency. No presale. No roadmap. No central team. Just a token, a moment, and a community that knew exactly what to do with both. Origin thread: see Official Links below.

Ressource de jungle bay memes (JBM) Site officiel

Tokenomics de jungle bay memes (JBM)

Comprendre la tokenomics de jungle bay memes (JBM) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token JBM !