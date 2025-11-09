Prix de JunkCoin Doge Real Name aujourd'hui

Le prix de JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) en direct est actuellement de --, avec une variation de 16.51 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de JUNKCOIN en USD est de -- par JUNKCOIN.

JunkCoin Doge Real Name se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 110,917 et une offre en circulation de 947.93M JUNKCOIN. Au cours des dernières 24 heures, JUNKCOIN a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, JUNKCOIN a varié de +9.41% au cours de la dernière heure et de +42.75% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

Capitalisation boursière $ 110.92K$ 110.92K $ 110.92K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 110.92K$ 110.92K $ 110.92K Offre en circulation 947.93M 947.93M 947.93M Offre totale 947,933,806.455353 947,933,806.455353 947,933,806.455353

