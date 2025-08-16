Informations sur le prix de Just a Circle (CRCL) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00047439 $ 0.00047439 $ 0.00047439 Bas 24 h $ 0.000779 $ 0.000779 $ 0.000779 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00047439$ 0.00047439 $ 0.00047439 Haut 24 h $ 0.000779$ 0.000779 $ 0.000779 Sommet historique $ 0.00426581$ 0.00426581 $ 0.00426581 Prix le plus bas $ 0.00047439$ 0.00047439 $ 0.00047439 Variation du prix (1 h) -0.88% Changement de prix (1J) +50.32% Variation du prix (7 j) -23.48% Variation du prix (7 j) -23.48%

Le prix en temps réel de Just a Circle (CRCL) est de $0.00077085. Au cours des dernières 24 heures, CRCL a évolué entre un minimum de $ 0.00047439 et un maximum de $ 0.000779, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CRCL est $ 0.00426581, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00047439.

En termes de performance à court terme, CRCL a évolué de -0.88% au cours de la dernière heure, +50.32% sur 24 heures et de -23.48% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Just a Circle (CRCL)

Capitalisation boursière $ 770.77K$ 770.77K $ 770.77K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 770.77K$ 770.77K $ 770.77K Offre en circulation 999.92M 999.92M 999.92M Offre totale 999,922,100.040391 999,922,100.040391 999,922,100.040391

La capitalisation boursière actuelle de Just a Circle est de $ 770.77K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CRCL est de 999.92M, avec une offre totale de 999922100.040391. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 770.77K.