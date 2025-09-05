En savoir plus sur REST

Prix de Just need some rest (REST)

Prix en temps réel : 1 REST à USD

$0.00437206
-55.10%1D
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces.
Graphique du prix de Just need some rest (REST) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-05 11:12:34 (UTC+8)

Informations sur le prix de Just need some rest (REST) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.00437206
Bas 24 h
$ 0.01009749
Haut 24 h

$ 0.00437206
$ 0.01009749
$ 0.01275586
$ 0.00437206
0.00%

-55.19%

--

--

Le prix en temps réel de Just need some rest (REST) est de $0.00437206. Au cours des dernières 24 heures, REST a évolué entre un minimum de $ 0.00437206 et un maximum de $ 0.01009749, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de REST est $ 0.01275586, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00437206.

En termes de performance à court terme, REST a évolué de 0.00% au cours de la dernière heure, -55.19% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Just need some rest (REST)

$ 4.37M
--
$ 4.37M
1.00B
1,000,000,000.0
La capitalisation boursière actuelle de Just need some rest est de $ 4.37M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de REST est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.37M.

Historique du prix de Just need some rest (REST) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Just need some rest en USD était de $ -0.00538485692218548.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Just need some rest en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Just need some rest en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Just need some rest en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.00538485692218548-55.19%
30 jours$ 0--
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que Just need some rest (REST)

CA:4xgZmdKKHE3PXtUwUtvJGPSCSTJMJohSmWufJhiVo6q Me telling God “Please stop giving me battles” I don’t want to be a strong soldier, I just want to rest. TOGETHER WE HAVE A REST! Take some time to calm down and do nothing it's good for your soul. Put your phone out of sight; that solves everything. Rest is productive. The only roadmap is take it slow. TOKEN SUPPLY 1,000,000,000 BUY/SELL TAX 0/0 CONTRACT SAFU $REST $REST $REST Just need some rest, bro.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Just need some rest (REST)

Prévision de prix de Just need some rest (USD)

Combien vaudra Just need some rest (REST) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Just need some rest (REST) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Just need some rest.

Consultez la prévision de prix de Just need some rest maintenant !

REST en devises locales

Tokenomics de Just need some rest (REST)

Comprendre la tokenomics de Just need some rest (REST) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token REST !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Just need some rest (REST)

Combien vaut Just need some rest (REST) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de REST en USD est de 0.00437206 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de REST à USD ?
Le prix actuel de REST en USD est $ 0.00437206. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Just need some rest ?
La capitalisation boursière de REST est de $ 4.37M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de REST ?
L'offre en circulation de REST est de 1.00B USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de REST ?
REST a atteint un prix ATH de 0.01275586 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de REST ?
REST a vu un prix ATL de 0.00437206 USD.
Quel est le volume de trading de REST ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour REST est de -- USD.
Est-ce que REST va augmenter cette année ?
REST pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de REST pour une analyse plus approfondie.
