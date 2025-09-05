Informations sur le prix de Just need some rest (REST) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00437206 $ 0.00437206 $ 0.00437206 Bas 24 h $ 0.01009749 $ 0.01009749 $ 0.01009749 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00437206$ 0.00437206 $ 0.00437206 Haut 24 h $ 0.01009749$ 0.01009749 $ 0.01009749 Sommet historique $ 0.01275586$ 0.01275586 $ 0.01275586 Prix le plus bas $ 0.00437206$ 0.00437206 $ 0.00437206 Variation du prix (1 h) 0.00% Changement de prix (1J) -55.19% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Just need some rest (REST) est de $0.00437206. Au cours des dernières 24 heures, REST a évolué entre un minimum de $ 0.00437206 et un maximum de $ 0.01009749, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de REST est $ 0.01275586, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00437206.

En termes de performance à court terme, REST a évolué de 0.00% au cours de la dernière heure, -55.19% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Just need some rest (REST)

Capitalisation boursière $ 4.37M$ 4.37M $ 4.37M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 4.37M$ 4.37M $ 4.37M Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Just need some rest est de $ 4.37M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de REST est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.37M.