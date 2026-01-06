Prix de Kadena (KDA)
Le prix de Kadena (KDA) en direct est actuellement de $ 0.01079568, avec une variation de 1.71 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de KDA en USD est de $ 0.01079568 par KDA.
Kadena se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 3,629,908 et une offre en circulation de 338.59M KDA. Au cours des dernières 24 heures, KDA a été échangé entre $ 0.01018889 (plus bas) et $ 0.01159232 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 27.64, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00842517.
En termes de performance à court terme, KDA a varié de +0.79% au cours de la dernière heure et de +19.39% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.
La capitalisation boursière actuelle de Kadena est de $ 3.63M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de KDA est de 338.59M, avec une offre totale de 338586083.5196. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.63M.
Aujourd'hui, la variation du prix de Kadena en USD était de $ -0.00018765013867865.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Kadena en USD était de $ -0.0014883777.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Kadena en USD était de $ -0.0061730151.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Kadena en USD était de $ -0.33917272838181603.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ -0.00018765013867865
|-1.70%
|30 jours
|$ -0.0014883777
|-13.78%
|60 jours
|$ -0.0061730151
|-57.18%
|90 jours
|$ -0.33917272838181603
|-96.91%
En 2040, le prix de Kadena pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ --.
Qu’est-ce que Kadena ?
Kadena lance l’une des premières blockchains véritablement évolutives au monde, prête à accueillir des applications. La blockchain publique de Kadena est un système Proof of Work à haut débit et tressé qui exécute Chainweb, un protocole offrant sécurité et débit élevé. Le réseau Kadena réunira en un seul endroit des applications publiques, des blockchains privées et d’autres chaînes interopérables, attirant ainsi du trafic vers l’ordinateur haute bande passante au cœur de la blockchain publique Kadena.
Qu’est-ce qui rend Kadena unique ?
Kadena résout les problèmes d’Ethereum et offre dès aujourd’hui des fonctionnalités que d’autres blockchains n’ont encore qu’envisagées dans leurs feuilles de route, notamment la vérification formelle, l’interopérabilité, l’évolutivité et bien d’autres encore. Kadena est opérationnelle et prête à accueillir immédiatement le déploiement d’applications blockchain de production.
Quelle est l’histoire de Kadena ?
Le logiciel d’entreprise Kadena est aujourd’hui utilisé par de grandes entreprises dans les secteurs de la finance, de la santé et de l’assurance, tout en permettant aux développeurs portés par une vision claire de passer directement de l’idée au produit. Avec le lancement de la blockchain publique de Kadena, ce système soutiendra le développement d’applications blockchain, allant des blockchains privées aux blockchains publiques et à tous les stades intermédiaires.
Quelles sont les prochaines étapes pour Kadena ?
Les applications traitant des volumes importants de transactions sur le réseau Kadena, à haut débit et évolutif, exécuteront leur code de contrat intelligent à l’aide du jeton natif Kadena. À mesure que davantage d’applications rejoignent ou interagissent avec le réseau Kadena, le nombre de contrats intelligents exécutés augmentera, tout comme la valeur d’utilité du jeton Kadena.
À quoi peut servir Kadena ?
Le jeton Kadena (KDA) est une monnaie numérique utilisée pour payer le calcul effectué sur la blockchain publique Kadena. À l’instar de l’ETH sur Ethereum, le KDA sur Kadena est le jeton grâce auquel les mineurs sont récompensés pour avoir extrait des blocs sur le réseau, et c’est également la taxe de transaction que les utilisateurs paient afin que leurs transactions soient incluses dans un bloc.
Quel est le trading actuel de Kadena ?
Prix actuel : $0.01079568, avec une variation de prix de -1.70 % au cours des dernières 24 heures.
KDA attire-t-il l'attention des investisseurs institutionnels ?
La participation institutionnelle peut être déduite d'un volume d'échanges en hausse ($--), d'une liquidité stable et d'une performance durable à long terme du prix par rapport à ses pairs de la catégorie Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Kadena Ecosystem,Multicoin Capital Portfolio,Proof of Work (PoW),Made in USA,CoinList Launchpad.
À quel point le marché de Kadena est-il liquide ?
Un score de liquidité de --/100 indique une profondeur de marché solide, permettant aux ordres importants d'être exécutés efficacement sur plusieurs exchanges.
Que nous indique l'offre en circulation concernant KDA ?
Avec 338586083.5196 tokens, la dynamique de l'offre influence la valorisation à long terme, particulièrement durant les cycles d'accumulation ou de distribution par les investisseurs institutionnels.
Comment Kadena se compare-t-il à ses sommets historiques ?
Ses ATH de $27.64 et son ATL de $0.00842517 constituent des points de référence pour l'évaluation du risque par les institutions.
À quel point Kadena est-il activement échangé aujourd'hui ?
Il a enregistré un volume quotidien de $--, une métrique essentielle pour les institutions évaluant leurs stratégies d'entrée.
Comment -- influence-t-il l'intérêt des investisseurs institutionnels ?
La stabilité, l'évolutivité et l'écosystème des développeurs de -- peuvent influencer considérablement la manière dont les grands investisseurs évaluent la viabilité à long terme de Kadena.
|Temps (UTC+8)
|Type
|Information
|01-05 20:45:00
|Mises à jour de l'industrie
Les entrées mondiales d'actifs numériques ont atteint 47,2 milliards de dollars en 2025
|01-05 18:28:00
|Mises à jour de l'industrie
Le marché crypto montre un rebond résilient au début de 2026, Bitcoin mène les gains parmi les cryptos principaux
|01-05 04:38:00
|Mises à jour de l'industrie
191 millions de dollars de liquidations sur le réseau au cours des dernières 24 heures, principalement des positions courtes
|01-04 22:28:00
|Mises à jour de l'industrie
Cette semaine, l'afflux net cumulé des ETF Bitcoin au comptant américains a atteint 459 millions de dollars
|01-04 17:26:00
|Mises à jour de l'industrie
Les altcoins progressent largement, MYX bondit de plus de 61 % en 24 heures
|01-03 15:35:45
|Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré des entrées nettes de 471,3 millions de dollars, tandis que les ETF Ethereum ont enregistré des entrées nettes de 174,5 millions de dollars
