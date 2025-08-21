Qu'est-ce que KAME (KAME)

$KAME is a utility token that transforms internet culture into a force for good. While most memecoins exist solely for speculation and short-term hype, $KAME takes a fundamentally different approach. Built on the Base Network, $KAME merges the viral energy of meme culture with real-world purpose — creating a digital asset that drives impact, not just price charts. Every $KAME transaction contributes to charitable efforts through transparent, on-chain mechanisms. A small portion of trading volume is allocated to verified nonprofit causes, allowing our community to support meaningful initiatives like clean water access, education, disaster relief, and more. These donations are managed through smart contracts and publicly visible on-chain — ensuring accountability, traceability, and trust. But we didn’t stop at promises — we built infrastructure. $KAME proudly launched the first crowdfunding and charity platform on the Base Network. This platform allows donors to directly support campaigns through crypto, with no centralized intermediaries and no hidden fees. Whether you’re contributing 0.01 ETH or just holding $KAME, you’re part of a decentralized movement reshaping how giving works in Web3. Our platform enables campaign organizers to create verified fundraising campaigns, while users can explore causes, donate using $KAME or other accepted tokens, and see real-time updates on how funds are being used. It’s transparent, efficient, and borderless — unlocking new potential for impact in communities often overlooked by traditional systems. This level of on-chain transparency, combined with Base’s low fees and scalability, allows us to create a charity ecosystem that is accessible to everyone — not just whales or institutions. It’s philanthropy reimagined for the blockchain era. At its core, $KAME is more than just a token — it’s a mission. It invites people to engage in something bigger than themselves. Whether through direct donations, NFT campaigns, or simply holding the token, every community member becomes part of a system that turns memes into meaningful action. In a space filled with noise, speculation, and short-lived projects, $KAME stands apart as a utility token built for sustainability, transparency, and global good. We’re here to prove that meme-powered communities can be powerful forces for change — and we’re just getting started.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de KAME (KAME) Site officiel

Prévision de prix de KAME (USD)

Combien vaudra KAME (KAME) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs KAME (KAME) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour KAME.

Consultez la prévision de prix de KAME maintenant !

KAME en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de KAME (KAME)

Comprendre la tokenomics de KAME (KAME) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token KAME !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur KAME (KAME) Combien vaut KAME (KAME) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de KAME en USD est de 0.00009622 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de KAME à USD ? $ 0.00009622 . Consultez le Le prix actuel de KAME en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de KAME ? La capitalisation boursière de KAME est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de KAME ? L'offre en circulation de KAME est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de KAME ? KAME a atteint un prix ATH de 0.00012999 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de KAME ? KAME a vu un prix ATL de 0.00009575 USD . Quel est le volume de trading de KAME ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour KAME est de -- USD . Est-ce que KAME va augmenter cette année ? KAME pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de KAME pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur KAME (KAME)