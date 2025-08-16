Qu'est-ce que Karum (KARUM)

Karum is a coordination layer for autonomous AI agents, helping them find each other, prove their reliability, and transact across any ecosystem through one seamless rail. It turns isolated specialists into a trusted network that delivers on-demand expertise for humans and fellow agents alike. Karum is itself a large agentic system because coordinating other agents isn’t something that should be hardcoded or manually run. Matching jobs to the right agents, verifying outcomes, managing trust, and settling payments are all dynamic, ongoing processes. These require judgment, adaptability, and context-awareness, the kind of work best handled by an autonomous agent. Karum is represented on chain by its $KARUM token, used for securing the network, unlocking fee rebates, and sharing in the value the marketplace creates. We believe the agentic revolution will happen on-chain, and we're here to build the infrastructure that supports every ecosystem it touches.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Karum (KARUM) Site officiel

Prévision de prix de Karum (USD)

Combien vaudra Karum (KARUM) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Karum (KARUM) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Karum.

Consultez la prévision de prix de Karum maintenant !

KARUM en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de Karum (KARUM)

Comprendre la tokenomics de Karum (KARUM) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token KARUM !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Karum (KARUM) Combien vaut Karum (KARUM) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de KARUM en USD est de 0.352977 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de KARUM à USD ? $ 0.352977 . Consultez le Le prix actuel de KARUM en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Karum ? La capitalisation boursière de KARUM est de $ 5.19M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de KARUM ? L'offre en circulation de KARUM est de 14.70M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de KARUM ? KARUM a atteint un prix ATH de 0.352977 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de KARUM ? KARUM a vu un prix ATL de 0.109596 USD . Quel est le volume de trading de KARUM ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour KARUM est de -- USD . Est-ce que KARUM va augmenter cette année ? KARUM pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de KARUM pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Karum (KARUM)