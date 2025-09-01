Informations sur le prix de kazonomics (KAZONOMICS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00618333 $ 0.00618333 $ 0.00618333 Bas 24 h $ 0.00906595 $ 0.00906595 $ 0.00906595 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00618333$ 0.00618333 $ 0.00618333 Haut 24 h $ 0.00906595$ 0.00906595 $ 0.00906595 Sommet historique $ 0.00906595$ 0.00906595 $ 0.00906595 Prix le plus bas $ 0.00618333$ 0.00618333 $ 0.00618333 Variation du prix (1 h) -3.79% Changement de prix (1J) +7.97% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de kazonomics (KAZONOMICS) est de $0.00720109. Au cours des dernières 24 heures, KAZONOMICS a évolué entre un minimum de $ 0.00618333 et un maximum de $ 0.00906595, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de KAZONOMICS est $ 0.00906595, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00618333.

En termes de performance à court terme, KAZONOMICS a évolué de -3.79% au cours de la dernière heure, +7.97% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour kazonomics (KAZONOMICS)

Capitalisation boursière $ 7.20M$ 7.20M $ 7.20M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 7.20M$ 7.20M $ 7.20M Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de kazonomics est de $ 7.20M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de KAZONOMICS est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 7.20M.