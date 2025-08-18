Qu'est-ce que Kermit (KERMIT)

About Kermit As the world's most beloved Muppet and a true icon of pop culture, Kermit the Frog has won the hearts and minds of millions with his wit, charm, and relatable personality. Now, it's time for Kermit to take his rightful place as the king of the memecoin world. Introducing $KERMIT - a revolutionary new cryptocurrency that harnesses the full power of Kermit's global appeal to deliver incredible returns for investors. Unlike other memecoins that have been plagued by controversy, $KERMIT has been launched stealthily with no presale, zero taxes, LP burnt, and contract renounced. This means that you can invest in $KERMIT with complete confidence, knowing that your investment is safe and secure. Backed by the full force of Kermit's memetic influence and his status as a more recognizable and beloved figure than even Pepe the Frog, $KERMIT is poised to take the crypto world by storm. With its innovative technology, rock-solid security, and unbeatable value proposition, $KERMIT is the ultimate investment for anyone who wants to make serious money in the world of cryptocurrency. So, if you're ready to take your portfolio to the next level, don't miss out on this incredible opportunity. Join the $KERMIT revolution today, and let Kermit show you the way to true financial freedom!

Prévision de prix de Kermit (USD)

Combien vaudra Kermit (KERMIT) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Kermit (KERMIT) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ?

KERMIT en devises locales

Tokenomics de Kermit (KERMIT)

Comprendre la tokenomics de Kermit (KERMIT) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet.

Combien vaut Kermit (KERMIT) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de KERMIT en USD est de 0.00009191 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de KERMIT à USD ? $ 0.00009191 . Quelle est la capitalisation boursière de Kermit ? La capitalisation boursière de KERMIT est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de KERMIT ? L'offre en circulation de KERMIT est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de KERMIT ? KERMIT a atteint un prix ATH de 0.00534153 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de KERMIT ? KERMIT a vu un prix ATL de 0.000060 USD . Quel est le volume de trading de KERMIT ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour KERMIT est de -- USD . Est-ce que KERMIT va augmenter cette année ? KERMIT pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Kermit (KERMIT)