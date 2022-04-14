Tokenomics de Kermit (KERMIT)
About Kermit As the world's most beloved Muppet and a true icon of pop culture, Kermit the Frog has won the hearts and minds of millions with his wit, charm, and relatable personality. Now, it's time for Kermit to take his rightful place as the king of the memecoin world. Introducing $KERMIT - a revolutionary new cryptocurrency that harnesses the full power of Kermit's global appeal to deliver incredible returns for investors.
Unlike other memecoins that have been plagued by controversy, $KERMIT has been launched stealthily with no presale, zero taxes, LP burnt, and contract renounced. This means that you can invest in $KERMIT with complete confidence, knowing that your investment is safe and secure.
Backed by the full force of Kermit's memetic influence and his status as a more recognizable and beloved figure than even Pepe the Frog, $KERMIT is poised to take the crypto world by storm. With its innovative technology, rock-solid security, and unbeatable value proposition, $KERMIT is the ultimate investment for anyone who wants to make serious money in the world of cryptocurrency.
So, if you're ready to take your portfolio to the next level, don't miss out on this incredible opportunity. Join the $KERMIT revolution today, and let Kermit show you the way to true financial freedom!
Tokenomics et analyse de prix de Kermit (KERMIT)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Kermit (KERMIT), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Kermit (KERMIT) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Kermit (KERMIT) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens KERMIT qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens KERMIT pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de KERMIT, explorez le prix en direct du token KERMIT !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.