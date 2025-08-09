Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de KIRA en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de KIRA.

Le prix de Kira AI (KIRA) est actuellement de 0.202264 USD avec une capitalisation boursière de $ 202.25K USD. Le prix de KIRA en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Kira AI (KIRA) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Kira AI en USD était de $ -0.0204291480355927.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Kira AI en USD était de $ 0.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Kira AI en USD était de $ 0.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Kira AI en USD était de $ 0.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ -0.0204291480355927 -9.17% 30 jours $ 0 -- 60 jours $ 0 -- 90 jours $ 0 --

Analyse de prix de Kira AI (KIRA)

Découvrez la dernière analyse de prix de Kira AI : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.190116$ 0.190116 $ 0.190116 Haut 24 h $ 0.252789$ 0.252789 $ 0.252789 Sommet historique $ 0.257228$ 0.257228 $ 0.257228 Variation du prix (1 h) -0.80% Changement de prix (1J) -9.17% Variation du prix (7 j) --

Informations de marché pour Kira AI (KIRA)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :