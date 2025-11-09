Prix de KITO aujourd'hui

Le prix de KITO (KITO) en direct est actuellement de $ 0.0001626, avec une variation de 6.12 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de KITO en USD est de $ 0.0001626 par KITO.

KITO se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 158,575 et une offre en circulation de 975.26M KITO. Au cours des dernières 24 heures, KITO a été échangé entre $ 0.00013526 (plus bas) et $ 0.00020077 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00032925, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.0000344.

En termes de performance à court terme, KITO a varié de +1.03% au cours de la dernière heure et de -43.88% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour KITO (KITO)

Capitalisation boursière $ 158.58K$ 158.58K $ 158.58K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 158.58K$ 158.58K $ 158.58K Offre en circulation 975.26M 975.26M 975.26M Offre totale 975,263,103.97 975,263,103.97 975,263,103.97

La capitalisation boursière actuelle de KITO est de $ 158.58K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de KITO est de 975.26M, avec une offre totale de 975263103.97. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 158.58K.