KITSU is a memecoin-native universe of nine iconic fox identities, each a cult, a collectible, and a story waiting to unfold.

Designed to resonate with crypto natives, anime lovers, myth hunters, and collectors alike, KITSU begins as a memecoin and evolves into a cult-powered IP that spans art, lore, and physical goods.

The token is both energy and signal, fueling on-chain rituals, unlocking new characters, and testing demand for everything from NFTs to plushies to animation.

An IP built bottom-up, shaped by the memes, scrolls, and believers.

Site officiel : https://kitsunine.io/