Tokenomics de Kitsumon ($KMC)
Informations sur Kitsumon ($KMC)
Kitsumon is a Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) game in the mold of mainstream hits like Pokemon and DotA. But it diverges from those titles in a major way. It features a unique in-game economy fed by NFT assets. Through that economy, it facilitates play-to-earn gameplay mechanics that turn it into a lucrative proposition for players.
The play-to-earn aspect of Kitsumon extends well beyond the swapping of its titular creatures, called Kitsu. In fact, almost everything players do in the game yields NFTs they own and can use as they see fit. And there's no shortage of things to do in the game. Players can choose to engage in a variety of professions – or all of them – to master new abilities and create products to support their Kitsu collections. For example, they can become farmers to grow crops, who sell these to chefs who create delicious meals for Kitsu. They can learn alchemy to master potion-making, using the resulting consumables to boost their Kitsu's performance in battle.
Tokenomics et analyse de prix de Kitsumon ($KMC)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Kitsumon ($KMC), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Kitsumon ($KMC) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Kitsumon ($KMC) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens $KMC qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens $KMC pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de $KMC, explorez le prix en direct du token $KMC !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.