Informations sur Kitten Wif Hat (KWIF)

Kitten Wif Hat (KWIF) is a memecoin collectible being the first token created by pumpfun cofounder, Alon. KWIF is the first ever Animal, Cat, Wif & Hat token on pumpfun

Site officiel : https://kwif.io/ Livre blanc : https://x.com/kwif_on_sol