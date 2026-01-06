Prix de Klima Protocol K2 aujourd'hui

Le prix de Klima Protocol K2 (K2) en direct est actuellement de $ 0.076697, avec une variation de 0.05 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de K2 en USD est de $ 0.076697 par K2.

Klima Protocol K2 se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 536,829 et une offre en circulation de 7.00M K2. Au cours des dernières 24 heures, K2 a été échangé entre $ 0.0761 (plus bas) et $ 0.076744 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.103337, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.064921.

En termes de performance à court terme, K2 a varié de +0.11% au cours de la dernière heure et de +1.23% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Klima Protocol K2 (K2)

Capitalisation boursière $ 536.83K$ 536.83K $ 536.83K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 7.67M$ 7.67M $ 7.67M Offre en circulation 7.00M 7.00M 7.00M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Klima Protocol K2 est de $ 536.83K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de K2 est de 7.00M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 7.67M.