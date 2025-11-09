Prix de KnockOut Games aujourd'hui

Le prix de KnockOut Games (GG) en direct est actuellement de $ 0.00178999, avec une variation de 5.66 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de GG en USD est de $ 0.00178999 par GG.

KnockOut Games se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 1,781,337 et une offre en circulation de 1.00B GG. Au cours des dernières 24 heures, GG a été échangé entre $ 0.0017529 (plus bas) et $ 0.00190156 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00457556, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00078521.

En termes de performance à court terme, GG a varié de +0.34% au cours de la dernière heure et de -26.25% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour KnockOut Games (GG)

Capitalisation boursière $ 1.78M$ 1.78M $ 1.78M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.78M$ 1.78M $ 1.78M Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

