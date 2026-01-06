Prix de KNUXX aujourd'hui

Le prix de KNUXX (KNUXX) en direct est actuellement de $ 0, avec une variation de 1.19 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de KNUXX en USD est de $ 0 par KNUXX.

KNUXX se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 4,802.95 et une offre en circulation de 4,400.00T KNUXX. Au cours des dernières 24 heures, KNUXX a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, KNUXX a varié de -0.14% au cours de la dernière heure et de +8.64% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour KNUXX (KNUXX)

Capitalisation boursière $ 4.80K$ 4.80K $ 4.80K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 4.80K$ 4.80K $ 4.80K Offre en circulation 4,400.00T 4,400.00T 4,400.00T Offre totale 4.4e+15 4.4e+15 4.4e+15

La capitalisation boursière actuelle de KNUXX est de $ 4.80K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de KNUXX est de 4,400.00T, avec une offre totale de 4.4e+15. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.80K.