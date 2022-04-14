Découvrez les informations clés sur KOHAKU (KOHAKU), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur KOHAKU (KOHAKU)

Kohaku was born straight out of Vitalik’s vision — the idea that Ethereum needs a cloak, not just armor.

It’s not another tool. It’s a guardian fox: the meme that reminds us security isn’t a feature, it’s the foundation.

Kohaku stands for:

Privacy as default.

Safety as culture.

Community as power.

Think of it as Ethereum’s shadow — watching, protecting, and making sure the future of finance can move without fear.

KOHAKU isn’t just a wallet. It’s the meme-driven reminder that in Ethereum, privacy = freedom.

Site officiel : https://kohakueth.live/