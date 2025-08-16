Informations sur le prix de kolscan (KOLSCAN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00109513 Haut 24 h $ 0.00132297 Sommet historique $ 0.0057757 Prix le plus bas $ 0.00052635 Variation du prix (1 h) +5.51% Changement de prix (1J) +7.38% Variation du prix (7 j) +37.23%

Le prix en temps réel de kolscan (KOLSCAN) est de $0.00128833. Au cours des dernières 24 heures, KOLSCAN a évolué entre un minimum de $ 0.00109513 et un maximum de $ 0.00132297, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de KOLSCAN est $ 0.0057757, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00052635.

En termes de performance à court terme, KOLSCAN a évolué de +5.51% au cours de la dernière heure, +7.38% sur 24 heures et de +37.23% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour kolscan (KOLSCAN)

Capitalisation boursière $ 1.24M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.24M Offre en circulation 965.32M Offre totale 965,319,735.117322

La capitalisation boursière actuelle de kolscan est de $ 1.24M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de KOLSCAN est de 965.32M, avec une offre totale de 965319735.117322. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.24M.