Prix de Kome Chan (KOME)

Non listé

Prix en temps réel : 1 KOME à USD

$0.00176285
$0.00176285$0.00176285
-76.70%1D
Graphique du prix de Kome Chan (KOME) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-09 09:35:04 (UTC+8)

Informations sur le prix de Kome Chan (KOME) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.00183845
$ 0.00183845$ 0.00183845
Bas 24 h
$ 0.00958746
$ 0.00958746$ 0.00958746
Haut 24 h

$ 0.00183845
$ 0.00183845$ 0.00183845

$ 0.00958746
$ 0.00958746$ 0.00958746

$ 0.01605948
$ 0.01605948$ 0.01605948

$ 0.00183845
$ 0.00183845$ 0.00183845

-36.37%

-76.18%

--

--

Le prix en temps réel de Kome Chan (KOME) est de $0.00205598. Au cours des dernières 24 heures, KOME a évolué entre un minimum de $ 0.00183845 et un maximum de $ 0.00958746, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de KOME est $ 0.01605948, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00183845.

En termes de performance à court terme, KOME a évolué de -36.37% au cours de la dernière heure, -76.18% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Kome Chan (KOME)

$ 2.06M
$ 2.06M$ 2.06M

--
----

$ 2.06M
$ 2.06M$ 2.06M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Kome Chan est de $ 2.06M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de KOME est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.06M.

Historique du prix de Kome Chan (KOME) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Kome Chan en USD était de $ -0.006578247135837998.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Kome Chan en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Kome Chan en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Kome Chan en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.006578247135837998-76.18%
30 jours$ 0--
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que Kome Chan (KOME)

🌸 Introducing $KOME (Kome Chan) - The Heart of Japanese Social Culture! 🌸 Say hello to Kome Chan, the adorable and beloved Japanese social dog who’s capturing hearts worldwide! 🐶 $KOME is more than just a memecoin; it’s a celebration of culture, creativity, and community, inspired by the charming life of Kome Chan, a true icon of joy and companionship. 🐾 Who is Kome Chan? Kome Chan is a lovable Japanese dog with a vibrant social presence, bringing smiles to everyone who crosses paths with this furry friend. Known for a playful spirit and heartwarming antics, Kome Chan represents the essence of loyalty and happiness—values we aim to embody in the $KOME community. 🎶 A Musical Journey with Kome Chan What makes Kome Chan even more special is the story behind the pup! Kome Chan’s owner, a talented female musician, has poured her love for her furry companion into beautiful music. With numerous songs inspired by Kome Chan’s adventures and charm, this creative bond adds a unique layer to the $KOME project, blending art and cryptocurrency in a way that resonates with fans of music and memes alike.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Kome Chan (KOME)

Site officiel

Prévision de prix de Kome Chan (USD)

Combien vaudra Kome Chan (KOME) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Kome Chan (KOME) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Kome Chan.

Consultez la prévision de prix de Kome Chan maintenant !

KOME en devises locales

Tokenomics de Kome Chan (KOME)

Comprendre la tokenomics de Kome Chan (KOME) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token KOME !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Kome Chan (KOME)

Combien vaut Kome Chan (KOME) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de KOME en USD est de 0.00205598 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de KOME à USD ?
Le prix actuel de KOME en USD est $ 0.00205598. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Kome Chan ?
La capitalisation boursière de KOME est de $ 2.06M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de KOME ?
L'offre en circulation de KOME est de 1.00B USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de KOME ?
KOME a atteint un prix ATH de 0.01605948 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de KOME ?
KOME a vu un prix ATL de 0.00183845 USD.
Quel est le volume de trading de KOME ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour KOME est de -- USD.
Est-ce que KOME va augmenter cette année ?
KOME pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de KOME pour une analyse plus approfondie.
