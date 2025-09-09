Qu'est-ce que Kome Chan (KOME)

🌸 Introducing $KOME (Kome Chan) - The Heart of Japanese Social Culture! 🌸 Say hello to Kome Chan, the adorable and beloved Japanese social dog who’s capturing hearts worldwide! 🐶 $KOME is more than just a memecoin; it’s a celebration of culture, creativity, and community, inspired by the charming life of Kome Chan, a true icon of joy and companionship. 🐾 Who is Kome Chan? Kome Chan is a lovable Japanese dog with a vibrant social presence, bringing smiles to everyone who crosses paths with this furry friend. Known for a playful spirit and heartwarming antics, Kome Chan represents the essence of loyalty and happiness—values we aim to embody in the $KOME community. 🎶 A Musical Journey with Kome Chan What makes Kome Chan even more special is the story behind the pup! Kome Chan’s owner, a talented female musician, has poured her love for her furry companion into beautiful music. With numerous songs inspired by Kome Chan’s adventures and charm, this creative bond adds a unique layer to the $KOME project, blending art and cryptocurrency in a way that resonates with fans of music and memes alike.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Kome Chan (KOME) Combien vaut Kome Chan (KOME) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de KOME en USD est de 0.00205598 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de KOME à USD ? $ 0.00205598 . Consultez le Le prix actuel de KOME en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Kome Chan ? La capitalisation boursière de KOME est de $ 2.06M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de KOME ? L'offre en circulation de KOME est de 1.00B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de KOME ? KOME a atteint un prix ATH de 0.01605948 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de KOME ? KOME a vu un prix ATL de 0.00183845 USD . Quel est le volume de trading de KOME ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour KOME est de -- USD . Est-ce que KOME va augmenter cette année ? KOME pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de KOME pour une analyse plus approfondie.

