Prix de KONA aujourd'hui

Le prix de KONA (KONA) en direct est actuellement de $ 26.55, avec une variation de 0.44 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de KONA en USD est de $ 26.55 par KONA.

KONA se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 287,835 et une offre en circulation de 10.84K KONA. Au cours des dernières 24 heures, KONA a été échangé entre $ 25.42 (plus bas) et $ 26.91 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 109.49, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 24.4.

En termes de performance à court terme, KONA a varié de -0.72% au cours de la dernière heure et de -28.15% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour KONA (KONA)

Capitalisation boursière $ 287.84K$ 287.84K $ 287.84K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 287.84K$ 287.84K $ 287.84K Offre en circulation 10.84K 10.84K 10.84K Offre totale 10,841.73930441548 10,841.73930441548 10,841.73930441548

La capitalisation boursière actuelle de KONA est de $ 287.84K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de KONA est de 10.84K, avec une offre totale de 10841.73930441548. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 287.84K.