Prix de Kora aujourd'hui

Le prix de Kora (SN71) en direct est actuellement de $ 3.98, avec une variation de 11.55 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de SN71 en USD est de $ 3.98 par SN71.

Kora se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 11,316,239 et une offre en circulation de 2.85M SN71. Au cours des dernières 24 heures, SN71 a été échangé entre $ 3.77 (plus bas) et $ 4.66 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 6.13, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.208296.

En termes de performance à court terme, SN71 a varié de -1.39% au cours de la dernière heure et de -30.51% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Kora (SN71)

Capitalisation boursière $ 11.32M$ 11.32M $ 11.32M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 11.32M$ 11.32M $ 11.32M Offre en circulation 2.85M 2.85M 2.85M Offre totale 2,845,373.482438903 2,845,373.482438903 2,845,373.482438903

La capitalisation boursière actuelle de Kora est de $ 11.32M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SN71 est de 2.85M, avec une offre totale de 2845373.482438903. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 11.32M.