Informations sur le prix de Kovu ($KOVU) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.35% Changement de prix (1J) -18.28% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Kovu ($KOVU) est de --. Au cours des dernières 24 heures, $KOVU a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de $KOVU est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, $KOVU a évolué de -0.35% au cours de la dernière heure, -18.28% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Kovu ($KOVU)

Capitalisation boursière $ 205.16K$ 205.16K $ 205.16K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 205.16K$ 205.16K $ 205.16K Offre en circulation 1000.00M 1000.00M 1000.00M Offre totale 999,995,214.624867 999,995,214.624867 999,995,214.624867

La capitalisation boursière actuelle de Kovu est de $ 205.16K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de $KOVU est de 1000.00M, avec une offre totale de 999995214.624867. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 205.16K.