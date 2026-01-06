CEXDEX+
Le prix de Kurumi en direct est actuellement de 0.0013409 USD. La capitalisation boursière de KURUMI est de 1,343,717 USD. Suivez en temps réel les mises à jour du prix de KURUMI en USD, les graphiques en direct, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures et bien plus encore !

En savoir plus sur KURUMI

Informations sur le prix de KURUMI

Qu'est-ce que KURUMI

Site officiel de KURUMI

Tokenomics de KURUMI

Prévisions de prix de KURUMI

Logo de Kurumi

Prix de Kurumi (KURUMI)

Prix en temps réel : 1 KURUMI à USD

USD
Graphique du prix de Kurumi (KURUMI) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2026-01-06 14:19:23 (UTC+8)

Prix de Kurumi aujourd'hui

Le prix de Kurumi (KURUMI) en direct est actuellement de $ 0.0013409, avec une variation de 2.67 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de KURUMI en USD est de $ 0.0013409 par KURUMI.

Kurumi se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 1,343,717 et une offre en circulation de 1.00B KURUMI. Au cours des dernières 24 heures, KURUMI a été échangé entre $ 0.00123615 (plus bas) et $ 0.00140786 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00587633, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, KURUMI a varié de -2.47% au cours de la dernière heure et de +42.81% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Kurumi (KURUMI)

La capitalisation boursière actuelle de Kurumi est de $ 1.34M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de KURUMI est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.34M.

Historique du prix de Kurumi en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
-2.47%

-2.66%

+42.81%

+42.81%

Historique du prix de Kurumi (KURUMI) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Kurumi en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Kurumi en USD était de $ -0.0004675344.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Kurumi en USD était de $ -0.0009902372.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Kurumi en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0-2.66%
30 jours$ -0.0004675344-34.86%
60 jours$ -0.0009902372-73.84%
90 jours$ 0--

Prédiction du prix de Kurumi

Prévision du prix de Kurumi (KURUMI) pour 2030 (dans 5 ans)
D'après le module de prévisions de prix ci-dessus, le prix cible de KURUMI en 2030 est de $ --, avec un taux de croissance de 0.00%.
Prévision du prix de Kurumi (KURUMI) pour 2040 (dans 15 ans)

En 2040, le prix de Kurumi pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ --.

Vous souhaitez savoir quel prix Kurumi pourrait atteindre en 2025–2026 ? Consultez notre page Prévisions des prix de KURUMI pour découvrir les estimations de prix de cet actif pour les années 2025–2026 en cliquant sur Prévisions des prix de Kurumi.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Kurumi (KURUMI)

Site officiel

À propos de Kurumi

Qu'est-ce que Kurumi ?

Ku-Chan | Kurumi est un token animé par la communauté, inspiré de l'histoire vraie d'un énergique Shiba Inu blanc sauvé du refuge pour chiens Chiba Wan au Japon — le même refuge où Cocoro et Neiro ont autrefois trouvé l'espoir. Sous les soins attentifs de riko.wako.mama, le parcours de Ku-Chan perpétue une lignée de compassion et de sauvetage qui a débuté avec Kabosumama et le Doge original. Ce projet célèbre les réelles histoires de seconde chance ainsi que les liens entre les animaux sauvés et les personnes qui s'en occupent, rendant hommage à la communauté, à la bienveillance et aux connexions au sein de l'écosystème plus large inspiré par le Shiba.

En quoi Kurumi est-elle unique ?

Ku-Chan | Kurumi fait partie d'une rare lignée de sauvetages qui relie plusieurs chiens de refuge bien connus — Doge, Cocoro et Neiro — tous originaires de Chiba Wan. En tant que seul Shiba Inu blanc présent dans ce cercle de sauvetages, l'histoire de Kurumi met en avant à la fois son caractère unique et la continuité dans le récit communautaire de sauvetage. Le projet met l'accent sur des récits authentiques et la préservation de l'histoire réelle des sauvetages, ce qui le distingue des tokens mèmes classiques en ancrant son identité dans la vérité, l'empathie et l'héritage.

Histoire de Kurumi

Kurumi a été lancée le 14 octobre 2025. Elle a été reprise par la communauté le 20 octobre.

Quelles sont les prochaines étapes pour Kurumi ?

Marketing médiatique et publicité Influenceurs et partenariats Promotion, tendances et inscription sur les plateformes et bourses de cryptomonnaies

À quoi peut servir KU-CHAN ?

Le token Ku-Chan | Kurumi agit comme un token communautaire utilisé pour soutenir l'engagement, les récits et le développement du projet au sein de l'écosystème Ku-Chan. Il représente la participation à des initiatives menées par la communauté telles que l'art, les médias et la sensibilisation caritative autour du sauvetage animal. Ce token peut également être utilisé pour des campagnes sociales, des récompenses collectionnables et des collaborations numériques ou physiques limitées célébrant la lignée de sauvetages liée aux chiens de Chiba Wan.

Quelle est la valeur en temps réel de Kurumi aujourd'hui ?

Aujourd’hui, Kurumi se négocie à $0.0013409, affichant une variation de prix de -2.66 % au cours des dernières 24 heures. Ce prix évolue constamment, reflétant l’état d’esprit du marché en temps réel.

Quelle est la volatilité actuelle de KURUMI ?

Le taux de volatilité sur 24 heures est de -- %, ce qui donne un aperçu de la rapidité avec laquelle le prix du token évolue. Une volatilité plus élevée peut offrir à la fois des opportunités de trading et des risques, selon les conditions du marché.

Quelles sont les conditions de liquidité de Kurumi aujourd'hui ?

Kurumi détient un score de liquidité de --/100, qui évalue la profondeur du marché sur les différentes plateformes d’échange. Une liquidité plus élevée entraîne généralement des écarts plus serrés et une meilleure exécution pour les ordres de marché.

Quels niveaux de prix KURUMI a-t-il atteints aujourd’hui ?

Dans les dernières 24 heures, il s’est négocié entre $0.00123615 et $0.00140786. Cette fourchette aide les traders à identifier les zones de support et de résistance pour leurs stratégies à court terme.

Quel est le volume d’échanges quotidien de KURUMI aujourd’hui ?

Un total de $-- a été échangé au cours de la dernière journée. Des pics de volume précèdent souvent des mouvements importants de prix ou des changements dans l’état d’esprit du marché.

Comment les investisseurs devraient-ils interpréter le niveau de risque de Kurumi ?

Le risque est déterminé par la volatilité, la profondeur de la liquidité, le rang sur le marché et la distribution de l’offre. En tant qu’actif BNB Chain Ecosystem,Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes) construit sur --, le profil de risque de KURUMI peut fluctuer en fonction des mises à jour de l’écosystème ou des tendances sectorielles.

Dernière mise à jour de la page : 2026-01-06 14:19:23 (UTC+8)

Découvrez-en plus sur Kurumi

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.