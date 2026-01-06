Qu'est-ce que Kurumi ?

Ku-Chan | Kurumi est un token animé par la communauté, inspiré de l'histoire vraie d'un énergique Shiba Inu blanc sauvé du refuge pour chiens Chiba Wan au Japon — le même refuge où Cocoro et Neiro ont autrefois trouvé l'espoir. Sous les soins attentifs de riko.wako.mama, le parcours de Ku-Chan perpétue une lignée de compassion et de sauvetage qui a débuté avec Kabosumama et le Doge original. Ce projet célèbre les réelles histoires de seconde chance ainsi que les liens entre les animaux sauvés et les personnes qui s'en occupent, rendant hommage à la communauté, à la bienveillance et aux connexions au sein de l'écosystème plus large inspiré par le Shiba.

En quoi Kurumi est-elle unique ?

Ku-Chan | Kurumi fait partie d'une rare lignée de sauvetages qui relie plusieurs chiens de refuge bien connus — Doge, Cocoro et Neiro — tous originaires de Chiba Wan. En tant que seul Shiba Inu blanc présent dans ce cercle de sauvetages, l'histoire de Kurumi met en avant à la fois son caractère unique et la continuité dans le récit communautaire de sauvetage. Le projet met l'accent sur des récits authentiques et la préservation de l'histoire réelle des sauvetages, ce qui le distingue des tokens mèmes classiques en ancrant son identité dans la vérité, l'empathie et l'héritage.

Histoire de Kurumi

Kurumi a été lancée le 14 octobre 2025. Elle a été reprise par la communauté le 20 octobre.

Quelles sont les prochaines étapes pour Kurumi ?

Marketing médiatique et publicité Influenceurs et partenariats Promotion, tendances et inscription sur les plateformes et bourses de cryptomonnaies

À quoi peut servir KU-CHAN ?

Le token Ku-Chan | Kurumi agit comme un token communautaire utilisé pour soutenir l'engagement, les récits et le développement du projet au sein de l'écosystème Ku-Chan. Il représente la participation à des initiatives menées par la communauté telles que l'art, les médias et la sensibilisation caritative autour du sauvetage animal. Ce token peut également être utilisé pour des campagnes sociales, des récompenses collectionnables et des collaborations numériques ou physiques limitées célébrant la lignée de sauvetages liée aux chiens de Chiba Wan.

Quelle est la valeur en temps réel de Kurumi aujourd'hui ?

Aujourd’hui, Kurumi se négocie à $0.0013409, affichant une variation de prix de -2.66 % au cours des dernières 24 heures. Ce prix évolue constamment, reflétant l’état d’esprit du marché en temps réel.

Quelle est la volatilité actuelle de KURUMI ?

Le taux de volatilité sur 24 heures est de -- %, ce qui donne un aperçu de la rapidité avec laquelle le prix du token évolue. Une volatilité plus élevée peut offrir à la fois des opportunités de trading et des risques, selon les conditions du marché.

Quelles sont les conditions de liquidité de Kurumi aujourd'hui ?

Kurumi détient un score de liquidité de --/100, qui évalue la profondeur du marché sur les différentes plateformes d’échange. Une liquidité plus élevée entraîne généralement des écarts plus serrés et une meilleure exécution pour les ordres de marché.

Quels niveaux de prix KURUMI a-t-il atteints aujourd’hui ?

Dans les dernières 24 heures, il s’est négocié entre $0.00123615 et $0.00140786. Cette fourchette aide les traders à identifier les zones de support et de résistance pour leurs stratégies à court terme.

Quel est le volume d’échanges quotidien de KURUMI aujourd’hui ?

Un total de $-- a été échangé au cours de la dernière journée. Des pics de volume précèdent souvent des mouvements importants de prix ou des changements dans l’état d’esprit du marché.

Comment les investisseurs devraient-ils interpréter le niveau de risque de Kurumi ?

Le risque est déterminé par la volatilité, la profondeur de la liquidité, le rang sur le marché et la distribution de l’offre. En tant qu’actif BNB Chain Ecosystem,Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes) construit sur --, le profil de risque de KURUMI peut fluctuer en fonction des mises à jour de l’écosystème ou des tendances sectorielles.